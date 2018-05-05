Emre Mor: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Borussia Dortmund'da tutunamayan milli futbolcumuz Emre Mor, İspanya kariyerini de noktalamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM

Fatih Terim'le telefonda konuşan genç futbolcu, "Hocam İspanya'da çok mutsuzum. Bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Çok çalışıyorum ama hocamla sorunlar yaşıyorum. Şu anda da kadro dışıyım. Türkiye'ye gelerek G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi.

Emre Mor'un hangi takımı tuttuğu belli oldu - İZLE

SEZON SONUNU BEKLE

Emre Mor'a sezon bitene kadar sabretmesini söyleyen Terim'in, genç futbolcuyla yeniden çalışmak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Bu sezon Celta Vigo'da ikinci kez kadro dışı kalan 20 yaşındaki Emre Mor, 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Genç yetenek sadece 5 maça ilk 11'de başladı.

Hocası Juan Carlos Unzue ile bir türlü yıldızı barışmayan Emre Mor'un Celta ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.