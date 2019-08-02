Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Emre Mor ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun kulübe maliyeti de belli oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

600 BİN EURO KİRALAMA ÜCRETİ

Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Galatasaray'ın Emre Mor paylaşımı VİDEO

8 MİLYON EURO BONSERVİS OPSİYONU

Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar şirketimizin net 8.000.000 euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

EMRE, 4.5 MİLYON LİRA KAZANACAK

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro (4.5 milyon TL) sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.