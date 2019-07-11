Emre Mor: Hatalarımdan ders çıkardım

Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olmasına rağmen özel hayatı ve disiplinsiz davranışlarıyla gittiği kulüplerde dikiş tutturamayan Emre Mor'un, son durağı Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Emre'nin gelişine sevinse de akıllarda soru işareti var. 21 yaşındaki futbolcu, taraftarla aynı kaygıları yaşayan Fatih Terim'e özel hayatını düzelteceğine dair söz verdi.

"SON BİR ŞANS İSTİYORUM"

Celta Vigo'da defalarca kez kadro dışı kalan Emre, Terim'le yaptığı görüşmede aynı hataları tekrar yapmayacağını belirterek şöyle konuştu: "Hatalarımdan ders aldım. Sadece ve sadece futbola konsantre olacağım. Sizinle yeniden iyi işlere imza atmak istiyorum hocam. Yeniden çıkışa geçmek, yalnızca saha içindeki performansımla konuşulmak istiyorum. Size söz veriyorum, bana bir kez daha güvenip şans verirseniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım."

Milli futbolcu daha önce Dortmund ve Celta Vigo'ya büyük umutlarla transfer oldu ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Futbolundan çok özel hayatıyla, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.