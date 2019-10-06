Emre Mor ilk 7 haftada vasatı aşamadı

Galatasaray'da Emre Mor'un performansıyla ilgili soru işaretleri bitmek bilmiyor.
Sarı-kırmızılıların, sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı genç oyuncu henüz beklenen performansı sergileyemedi.
ÇALIMLARI GÜZEL AMA SONUÇ YOK
Tam olarak hazır olmaması sonucu ve yeterli süre alamaması nedeniyle genellikle maçların ikinci yarısında görev alan oyuncu, sarı-kırmızılı camianın beklentilerini karşılamaktan uzak bir performans ortaya koydu.
Attığı çalımlarla tribünleri heyecanlandırsa da atakları bir türlü sonuçlandıramayan Emre Mor, geleceği konusunda futbol severleri düşündürüyor.
BİR BUÇUK YILDIR GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Süper Lig'de süre aldığı 140 dakika boyunca skora katkı veremeyen kanat oyuncusunun sezon içinde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.
Geçen yıl gösterdiği etkisiz performansa bu yıl da devam eden Emre Mor, bir buçuk yıldır gol veya asistle buluşabilmiş değil.