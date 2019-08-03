Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı da aktarıldı.

Galatasaray'ın İspanya'nın Celta Vigo takımından bir yıllığına kiraladığı milli futbolcu Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

"SİZİ GURURLANDIRACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Galatasaray'da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Mor, açıklamasında, "Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum.

Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle özel maçta karşılaşacak.