Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını İtalyan ekibi Fiorentina ile yaptı.

Rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emre Mor, sahanın iyi isimlerinden biriydi.

Geçmiş yıllara oranla topu daha az ayağında tutan 22 yaşındaki futbolcu, bir de gol attı. Ceza sahası çevresinde topla buluşan yetenekli oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İşte o şık gol:

Emre Mor ilk golünü attı - İZLE

Maç sonu açıklamalarda bulunan Emre, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.