Emre Mor ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, yaptığı driplinglerle taraftarlardan alkış topladı.

Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Lille ile her konuda anlaşan Yusuf Yazıcı, bir veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'u yurt dışında temsil etmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk üç haftalık maç programı açıklandı. Sezonun açılışını son şampiyon Galatasaray yapacak.

8

Diagne: Ben çok eşli bir insanım

Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti" dedi.