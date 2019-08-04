Emre Mor ilk maçına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.
Adem Büyük ve Donk'un golleriyle maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda, yeni transfer Emre Mor da ilk kez forma giydi.
İkinci yarıda şans bulan genç futbolcu, yaptığı driplinglerle taraftarları ayağa kaldırdı.
TEK SIKINTI FİNAL PASLARI
Eski bencilliğinden uzak bir görüntü çizen 22 yaşındaki futbolcunun atağı sonlandırma konusunda ise yine sıkıntılar çektiği görüldü.
Final paslarında acelesi davranan Emre'nin bu eksiğini gidermesi için özel olarak çalışmalar yapacağı belirtildi.