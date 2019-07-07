Emre Mor kamp kadrosuna alınmadı

Almanya'nın ardından İspanya'da da tutunamayan Emre Mor, bir kez daha kadro dışı kaldı.

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmedi.

EMRE MOR'A TEKLİF YOK

2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Mor büyük hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Futbolu yerine özel hayatıyla gündeme gelen, disiplinsiz davranışlarıyla defalarca kez kadro dışı bırakılan genç oyuncu, Celta Vigo'nun satış listesinde. Ancak oyuncuya talip olan kulüp yok.

Daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Emre'nin son olarak Galatasaray'a gidebileceği iddia edilmişti fakat Terim bu transfere onay vermedi.

Yetenekleriyle herkesi büyüleyen Emre, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen saha dışı olayları nedeniyle istenmeyen adam konumunda.

Celta Vigo Emre'den kendisine takım bulmasını istedi ancak futbolcuya şu an için gelen herhangi bir teklif yok.