Emre Mor oyuna girince Galatasaray gol yiyor

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Emre'nin sonradan oyuna girdiği bir maçta daha gol yedi.

3 MAÇTA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANDI

Beşiktaş derbisinde Emre Mor 68. dakikada oyuna girmiş, 69. dakikada ise siyah-beyazlı ekip Umut Nayır'la golü bulup derbiyi kazanmıştı.

Geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde ise milli futbolcu, 74'te maça dahil oldu. Deplasman takımı 79'da galibiyet golüne imza attı.

Dün akşam ise Emre 87. dakikada sahadaki yerini aldı. Diatta'nın 90+2'de bulduğu gol, yine akıllara aynı istatistiği getirdi.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda kritik kayıplar yaşadı.