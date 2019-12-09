Emre Mor: Performansımın iyi olmadığının farkındayım

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Emre Mor, "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum." dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Gurbetçi futbolcu, "Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"SADECE FUTBOLUMA KONSANTREYİM"

Adı zaman zaman magazin haberlerinde de geçen Emre Mor, "Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!" diyerek açıklamasını bitirdi.