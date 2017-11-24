Emre Mor sahalara dönüyor

Celta Vigo Kulübü, iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Emre Mor'un sakatlığının geçtiğini duyurdu.

40 GÜN SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

La Liga'da, 16 Ekim'de deplasmanda oynanan Las Palmas maçında sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık, 28 Ekim'de nükseden Emre Mor, yaklaşık 40 gün sonra sahalara dönebilecek.

La Liga'nın 13. haftasında sahasında Leganes ile karşılaşacak Celta Vigo'da Emre Mor'un, maç kadrosuna alınması ve ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor. Bu arada Emre'nin iyileşmesiyle iyi bir haber alan Celta Vigo'yı defans oyuncusu Sergi Gomez'in sol ayağından sakatlanması üzdü.

Ayrıca yaklaşık 5 haftadır sahalardan uzak kalan Arjantinli futbolcu Facundo Roncallia'nın iyileşme sürecinde olduğu ve yakın gelecekte sakatlığının sona ermesinin beklendiği kaydedildi.