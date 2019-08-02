Ensonhaber.com'a dön

Emre Mor: Sizi gururlandıracağım

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek başarı sözü verdi.

Emre Mor: Sizi gururlandıracağım
Yorum Yap

Galatasaray’da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Emre Mor,açıklamasında şunları söyledi:

"Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum."



YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM