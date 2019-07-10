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Emre Mor transferinin detayları

Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Celta Vigo'ya sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

| Haber Merkezi
Emre Mor transferinin detayları
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Milli futbolcu Emre Mor, Galatasaray formasını giymeye yakın. 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo'yla son detayları görüşen sarı-kırmızılı takım, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirecek.

İSPANYOLLAR YÜZDE 50 PAY İSTEDİ

Genç futbolcunun Galatasaray'a transferinin detayları da netleşmeye başladı. Alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, Emre'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

Disiplinsiz davranışları sebebiyle defalarca kez kadro dışı bırakılan Emre'den kurtulmak isteyen İspanyol ekibi, kanat oyuncusunu bedava vermeye ikna oldu.

Celta Vigo, 13 milyon euroya aldığı Emre Mor'u Galatasaray'a bonservis bedeli almadan verdi. La Liga ekibi, Emre'nin bir başka kulübe transfer olması durumunda, satıştan yüzde 50 kâr alacak. 

Dün Emre'yle görüşen sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki genç isimle 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de transferi, "Emre umarım yuvasına gelmiştir." sözleriyle doğruladı.

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