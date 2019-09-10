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Emre Mor yine DM'den yürüdü

Daha önce Brezilyalı güzel Angellica Perla'nın peşinden koşan ancak yüz bulamayan Emre Mor, bu kez yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

| Haber Merkezi
Emre Mor yine DM'den yürüdü
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Galatasaray'a yeniden çıkışa geçmek için geldiğini söyleyen Emre Mor, sahalardan daha çok magazin basınında yer alıyor.

Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'nın peşine düşen 22 yaşındaki futbolcu, yüz bulamamıştı.

"GÖRMEZDEN GELİRSEN DAHA DA MESAJ ATMAM"

Genç futbolcu bu kez bir yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

Sosyal medyaya düşen mesajlaşmalarda Emre'nin, Taktaş'tan cevap alamaması üzerine "Eğer beni bir kez daha görmezden gelirsen sana bir daha mesaj attım" dediği görülüyor.

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