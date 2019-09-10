Emre Mor yine DM'den yürüdü

Galatasaray'a yeniden çıkışa geçmek için geldiğini söyleyen Emre Mor, sahalardan daha çok magazin basınında yer alıyor.

Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'nın peşine düşen 22 yaşındaki futbolcu, yüz bulamamıştı.

"GÖRMEZDEN GELİRSEN DAHA DA MESAJ ATMAM"

Genç futbolcu bu kez bir yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

Sosyal medyaya düşen mesajlaşmalarda Emre'nin, Taktaş'tan cevap alamaması üzerine "Eğer beni bir kez daha görmezden gelirsen sana bir daha mesaj attım" dediği görülüyor.