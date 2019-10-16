Emre Mor yine ifşa edildi

Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya fenomenlerine attığı mesajlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'dan 261 bin takipçisi olan Sude isimli bir kadın, Emre Mor'un kendisine attığı mesajı ifşa etti.

DAHA ÖNCE DE İFŞA EDİLMİŞTİ

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen Mor, yine ifşa oldu. Geçtiğimiz ay, moda yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'a attığı mesajlarla gündeme gelen futbolcu, bu sefer de bir modele attığı mesajla olay oldu.

Instagram'da 261 bin takipçisi olan bir kadına özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi. Genç kadın ise kendisine gelen mesajı, "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla Instagram hesabından ifşa etti.

Sude isimli genç kadın, ardından Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaştı.