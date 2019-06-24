Emre Mor'a Fransa'dan teklif var

İspanya'da Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'un yeni durağı Fransa olabilir.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımından 9 milyon 750 bin euro karşılığında Alman devi Dortmund'a transfer olan Emre Mor, yeterli performans gösteremeyince Celta Vigo'ya satılmıştı.

EMRE'YE RENNES TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezonu İspanya'nın Celta Vigo ekibinde geçiren 21 yaşındaki futbolcu, büyük potansiyelini burada da gösteremedi. Disiplinsiz davranışlarından dolayı sık sık kadro dışı kalan, futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Emre'yi Celta da gözden çıkardı.

France Football'da yer alan habere göre Rennes, EURO2016'da gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında bonservis bedeli yüksek olan Emre'nin kiralanabileceği yazıldı.

Bu sezon Celta Vigo'da sadece 12 maçta forma şansı bulan Emre'nin İspanyol ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.