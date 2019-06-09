Emre Mor'dan tartışılan paylaşım

Bir dönem oynadığı futbol ve yetenekleriyle tüm ülkeyi heyecanlandıran Emre Mor, genç yaşta kariyerini bitirmek noktasına geldi. Futbolculuğundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Emre, dün akşam yine tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"SAÇ RENGİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Emre Mor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımından Alman devi Dortmund'a 9.75 milyon euro karşılığında transfer olduğunda tüm Türkiye yeni bir yıldız doğuyor düşüncesine kapışmıştı ancak genç oyuncu, kısa sürede herkesi yanılttı.

Dortmund'da tutunamayan ve Celta Vigo'nun yolunu tutan Emre, İspanya'da da futbolundan çok gösterişli yaşantısı ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam etti.

Celta Vigo'da disiplinsiz davranışları nedeniyle birçok kez kadro dışı bırakılan, Milli Takım'a davet edilmeyen Emre'nin bu kötü gidişi tersine çevirmek için bir çaba göstermemesi de eleştiriliyor.

Emre son olarak dün akşam A Milli Takımımızın Fransa karşısında tarih yazdığı dakikalarda yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Daha önce Milli Takım'da oynamış ya da oynamamış her futbolcu ekran başında tek yürek Türkiye'yi desteklerken Emre'nin Instagram'dan yeni imajını paylaşması tepki çekti.

Emre Mor paylaşımında, "Saçlarımı değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim." ifadelerini kullandı.