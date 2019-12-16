Emre Mor'la yollar ayrılıyor

Son yılların en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray'da, ayrılıklar netleşmeye başladı.

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Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin, kadro dışı bırakılmasının ardından ocakta gönderilmesi kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekip, büyük umutlarla kiralanan Emre Mor'la da yollarını ayıracak.

Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, verilen şansları kullanamadı ve takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

Emre Mor'un menajeriyle görüşen Galatasaray yöneticileri, oyuncunun ikinci yarıda forma şansı bulamayacağını ve kiralık sözleşmesini feshetmek istediklerini iletti.

Emre'nin menajeri, Celta Vigo ile masaya oturacak ve oyuncunun geri dönüşünün mümkün olup olmadığını soracak.

Galatasaray, Emre Mor'dan boşalan kontenjanı Emre Akbaba ile kullanacak.