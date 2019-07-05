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Emre Mor'un Galatasaray hayali

Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Ancak genç futbolcunun disiplinsiz davranışları Terim'i düşündürüyor.

| Haber Merkezi
Emre Mor'un Galatasaray hayali
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Türk futbolunun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Emre Mor, Türkiye'ye gelmek istiyor.

B.Dortmund'dan sonra Celta Vigo'da da tutunamayan genç futbolcunun Galatasaray'a haber gönderdiği ortaya çıktı.

"BANA GÜVENİN HOCAM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile beraber çalışmak isteyen Emre Mor'un menajeri aracılığı ile Terim'e; "Hocam beni A Milli Takım'a siz kazandırdınız ve şimdi yine sizinle çalışmak istiyorum. Bana güvenebilir ve yeniden inanabilirsiniz. Galatasaray benim çocukluk hayalim" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Ancak gittiği hiçbir takımda tutunamayan genç futbolcunun disiplinsiz tavırları Terim'i düşündürüyor.

Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde İbiza'da İspanyol kızlarla tatil yapmıştı.

Emre Mor yine kadro dışı kaldı

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