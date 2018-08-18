Emre Mor'un hocası: Kafasına giremiyorum

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a hocası Antonio Mohamed'den eleştiri geldi.

KAFASINA GİREMİYORUM

Celta Vigo'nun çalıştırıcısı Antonio Mohamed, Emre Mor konusunda, "Futbol birlikte oynanan bir spor. Emre futbolun kollektif bir oyun olduğunu anladığı zaman çok daha iyi bir oyuncu olacak. Ben birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum. Takım arkadaşları da çok yardımcı oluyor ama karar kendisinin. Ben kimin iyi göründüğünü ve 11'e girmesi gerektiğini görüyorum" sözlerini kullandı.

AYRILIKLAR OLABİLİRDİ

Kadrosundan memnun olduğunu kaydeden teknik adam, "Çok iyi bir kadroya sahibiz, iyi bir rekabet yaşanacak. Eğer kadrodan kimse ayrılmazsa böyle devam edebiliriz. Normalde 2-3 ayrılığın daha olabileceğini düşünmüştük" dedi.

Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Mor üzerinde kendi adı yazan bir tahtta oturunca birçok kesimin tepkisini çekmişti.