Emre'nin menajeri: Bizden habersiz Beşiktaş'a da gitmiş

Emre Mor günden güne eriyor...

Borussia Dortmund'dan sonra Celta Vigo'da da yapamayan ve birçok kez kadro dışı bırakılan genç futbolcu, kulübü tarafından gözden çıkarılmıştı.

Futbol kariyerini Türkiye'de sürdürmek isteyen ve menajerlik şirketinden habersiz bir şekilde Galatasaray'la görüşerek anlaşma sağlayan Emre, olayın ortaya çıkmasının ardından sarı-kırmızılılara transfer olamamıştı.

Oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD'nin CEO'su Erik Alonso, 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da kapısını çaldığını söyledi.

"GALATASARAY'A YALAN SÖYLEDİ"

Radyospor'a konuşan Alonso,"G.Saray'dan 1.7 milyon Euro talep edecektik. O beni devre dışı bırakıp, 500 bin Euro istedi. Celta Vigo'dan parasız çıkabileceğini söyledi. Ancak kulübü bunu kabul etmiyor. Kiralasa bile ücret talep ediyor. Emre G.Saray'a yalan söyledi ve işi çıkmaza girdi. Bize haber vermeden Beşiktaş'la görüştü. Orada oynamak istediğini söyledi. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler reddetti" dedi.