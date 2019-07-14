Emre Mor'un menajeri konuşmaları yayınladı

Galatasaray, Emre Mor ve WBD Sports Menajerlik Şirketi arasındaki kriz her geçen gün daha karmaşık hale geliyor.

Emre Mor'un kendilerini devreden çıkarmaya çalıştığını ifade eden WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, genç oyuncunun kardeşiyle yaptığı görüşmeleri paylaştı.

GALATASARAY'DAN İSTEKLERİ ŞAŞIRTTI

Alonso'nun paylaştığı WhatsApp yazışmalarına göre; Emre Mor'un kardeşi, 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan en az 3 milyon euro maaş ve 1.5 milyon euro imza parası talep ettiğini ifade ediyor. Bunun yanında ise Emre'nin Monaco'dan teklif gelmesi durumunda 1.8 milyon euro maaşı kabul edeceğini aktarıyor.

Alonso, Galatasaray'ın 1,8 milyon euroluk maaş teklifi ile birlikte 2 milyon euro da imza parası teklif ettiğini ancak Emre'nin isteklerinin çok yüksek olduğunu dile getiriyor.

Menajer ayrıca İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, "Fatih Terim onu istemiyordu çünkü onun karakteri nedeniyle problem yaratacağına inanıyordu ancak biz onun bir şans elde etmesini sağladık" dedi.

Emre Mor'un kardeşini arkalarından iş çevirmekle suçlayan Alonso, verdikleri süre içinde bir cevap gelmemesi durumunda olayı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Alonso ayrıca Celta Vigo'nun oyuncunun transferi için her türlü kolaylığı da yaptığı belirtti.

Yayınlanan konuşmalarda Emre Mor'un kardeşi, "Emre, Galatasaray'dan en az 3 milyon euro maaş ve 1,5 milyon euro imza parası istiyor. Monaco gibi bir yere giderse 1,8 milyon euro gibi bir rakam da olabilir." ifadelerini kullanıyor.

İşte Alonso'nun paylaştığı konuşmalar: