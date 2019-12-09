Emre: Oğlum o golleri nasıl kaçırdın diyor

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, son haftalarda üzerinden bir şanssızlık olduğunu ve bir türlü gol atamadığını ifade etti.

"OĞLUM HESAP SORUYOR"

Malatyaspor deplasmanında 0-0 biten mücadelede bir penaltı kaçırdan deneyimli futbolcu, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında da net gol fırsatını değerlendiremedi. Emre o pozisyondan sonra sinirlenip reklam panosuna tekme attı.

"Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum, bu da beni sinirlendiriyor" diyen Emre, oğlu Ömer Akif'in adeta kendisinden hesap sorduğunu dile getirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının devre arasında oğlunun kendisini aradığını belirten milli futbolcu, "Devre arasında telefonum çaldı. Diyorum kim arar beni devre arasında. Bir baktım oğlum Ömer Akif arıyor. Açtım telefonu, 'Baba o penaltıyı nasıl atamadın?' diyor. Gençlerbirliği maçının devre arasında mesaj atmış, 'Baba o golü nasıl kaçırdın?' diye soruyor. Artık omuzlarımda bir yük daha var." ifadelerini kullandı.