Emre sahur programına katıldı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz gece Fox TV ekranlarında yayınlanan Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri isimli programa bağlandı.

Ramazan ayı günlerinin nasıl geçtiğinden söz eden 39 yaşındaki futbolcu, milli takım ile 2002 Dünya Kupası'na giderken yaşadıkları bir anıyı da anlattı.

''UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE SADAKA VERMİŞTİK''

Yolculuk sırasında yaşadıkları türbülans olayından bahseden Belözoğlu, ''2002 Dünya Kupası'nda uçakta çok ciddi bir türbülans hadisesi yaşamıştık. O uçağa binmeden önce de aramızda biraz sadaka toplamıştık. Sağ salim çok şükür uçaktan indikten sonra da kurtulmamızın sebebini biraz da buna bağlamıştık.'' ifadelerini kullandı.

Emre: Verdiğimiz sadaka sayesinde uçağımız düşmedi ViDEO

''BUNUN BİR SINAV OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

Koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin kaptanı, ''Her şeyden bir ders çıkarmak gerekiyor, düşünen her insan gibi biz de bunun da bir sınav olduğunu düşünüyoruz.'' şeklinde konuştu.