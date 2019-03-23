Emre: Sakatlığım ciddi değil

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 yenen millilerde sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları:

ÖNEMLİ DEĞİL

"Tabii geçmişte ne yazık ki bu turnuvalara, bu maçları kazanamayarak gidemedik. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızı motive etmeye çalıştık. Zaman zaman iyi bir oyun vardı, zaman zaman kompakt oynadık, iyi savunma yaptık. İnanıyorum ki Eskişehir'de de kazanacağız. Önemli bir sakatlığım yok, oturacağız, konuşacağız, 3 gün var diğer maça."