Emre Taşdemir: İkinci yarı istemediğimiz şeyler oldu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı takımın iki asistini yapan Emre Taşdemir karşılaşma sonrası konuştu.

EMRE TAŞDEMİR: "HER GEÇEN GÜN ÜZERİNE KOYUYORUM"

Maçla ilgili konuşan Emre Taşdemir, "Buraya kazanmaya ve turu geçmeye geldik. İlk yarı oynadık ama ikinci yarı istemediğimiz şeyler oldu. Hatayspor'u da tebrik ederim. Turu geçtiğimiz için mutluyuz." dedi.

Performansıyla ilgili de konuşan Emre Taşdemir, "Sakatlığım nedeniyle futboldan uzak kaldım. Zamana ihtiyacım var. Her geçen gün üzerine koyuyorum, inşallah böyle devam ederim." açıklamasını yaptı.

EMRE AKBABA: "BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SAHADA KALMAKTI"

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Emre Akbaba ise "Bir gol attım ama benim için önemli olan 90 dakikada sahada kalmaktı. Skordan dolayı mutlu değiliz ama sonuç olarak turu geçtik ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.