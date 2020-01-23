Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı

Galatasaray'da, Babel'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başında transfer edilen Emre Taşdemir, Kayserispor'a gönderildi.

Sarı-kırmızılı ekipte yeterince forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, Saracchi'nin transferinden sonra takımdan ayrıldı.

SEZON SONUNA KADAR KAYSERİ'DE

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sözleşmesi 1 yıl uzatılan sol bek, Kayserispor'a kiralık olarak transfer oldu.

Galatasaray, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Emre Taşdemir'le 1 yıllık kontrat yapıldığını duyurdu. Oyuncu, gelecek sezon 2.2 milyon TL kazanacak.

Öte yandan Emre Taşdemir, bu sabah Kayserispor'la antrenmana çıktı. Oyuncunun idmandan fotoğrafı, sosyal medyaya düştü.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray, Emre Taşdemir transferini KAP'a bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

(Emre Taşdemir, Kayserispor idmanında)