Emre: Tüm kulüpler Başakşehir'i örnek alsın

Lider Başakşehir'in 39 yaşındaki yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, şampiyon yarışı hakkında konuşurken, kulüplerin ekonomik durumlarına da değindi.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, kalan 6 haftada da aynı ciddiyetle mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Aynı havada, aynı oynama isteğiyle bunu yapabilirsek inanıyorum, inşallah ligin bu sene şampiyonu biz olacağız. Ama futbol bu, karşımızdaki rakipler şampiyonluk alışkanlıkları, bu kültürleri olan rakipler. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun bunlar çok iyi takımlar, iyi oyunculara sahipler. Bu yüzden işimizi sıkı tutup çalışmamız gerekiyor, her maçı ayrı ayrı hissetmemiz gerekiyor. Önümüzde şu an Rizespor maçı var. Kolay olmayacak, Rizespor iyi bir takım, ikinci yarının en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Her maça bir final gözüyle bakıp inşallah ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK OLARAK BİZİ ÖRNEK ALSINLAR"

Devletin, kulüplerin vergi borçlarını affetmesine gönderme yapan deneyimli kaptan, şöyle konuştu: "Kulüplerin ekonomik anlamda devletimize yüklemiş olduklarını, otomatik olarak kendi taraftarlarına ve camialarına yüklediklerini düşündüğümüzde, Başakşehir bu anlamda mükemmel bir örnek olur. Kulübümüzün, ekonomisini doğru yöneten, doğru transferler yapan, doğru eğitimcileri olan ve hedefe gitme adına da saha içerisinde de doğru bir planlama yapan mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum."