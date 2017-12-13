Emre Villarreal'e karşı 11'de

Celta Vigo Kulübü tarihinin 14 milyon euro ile en pahalı transferi Emre Mor'un, takımın golcü futbolcusu Iago Aspas'ın kart cezalısı olmasından dolayı La Liga'nın 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

"EMRE KENDİNİ KANITLAMALI"

La Liga'da şimdiye kadar toplamda 161 dakika sahada kalan Emre, oynadığı 8 maçın sadece 1'inde ilk 11'de görev aldı. İspanyol basını, 21 yaşındaki milli futbolcunun, kendi taraftarı önünde oynanacak Villarreal karşılaşmasında teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından ilk 11'de sahaya çıkacağını yazdı.

Emre'nin kendini göstermek için önemli bir fırsat yakaladığı yorumlarını yapan Vigo şehrinin gazeteleri, "Takıma vermesi beklenilen katkıdan çok uzak bir performans sergileyen Emre, taraftarı ve teknik direktörü karşısında kendini kanıtlayabilecek bir şans yakaladı." ifadesini kullandı