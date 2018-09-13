Emre'nin cezası 2 maça indirildi

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırılan Emre Belözoğlu'nun cezasında indirime gitti

Kurul, tecrübeli futbolcuya verilen 3 maçlık cezayı haksız tahrikin derecesini dikkate alarak 2 maça indirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





BELHANDA'YLA HASAN ŞAŞ'A İNDİRİM YOK

Diğer taraftan ligin Trabzonspor maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gören Belhanda ile rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan Hasan Şaş'a verilen cezalarda herhangi bir indirim olmadı.