Emre'nin metabolik yaşı 27

İlerleyen yaşına rağmen yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'a yeniden seçilen, 40 yaşına merdiven dayadığı bugünlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu, gençlere taş çıkarıyor.

VÜCUT DEĞERLERİ BEKLENENDEN İYİ

4 yıllık Başakşehir kariyerinde kendine iyi bakan deneyimli yıldız, sarı-lacivertli takıma fit bir şekilde döndü.

Yoğun geçen sezonun ardından A Milli Takım kampına katılan Emre, daha sonra özel antrenörler eşliğinde yaptığı bireysel antrenmanlara devam etti. Sezon öncesi sarı-lacivertli takımın sağlık kontrolünden geçirdiği tecrübeli orta saha oyuncusunun vücut değerleri çok iyi çıktı.

Yüzde 10-11 civarında bir yağ oranı futbolcular için ideal kabul edilirken, Emre'de bu oran yüzde 9 dolaylarında. Emre'nin metabolik yaşının da 27 çıktığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu, 10 Temmuz'da Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası tesislerindeki kampına katılacak.