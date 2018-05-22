En başarılı yabancı oyuncu ödülü Cengiz'in

Başkent Roma'da her yıl düzenli olarak İtalya Serie A’da sezonun tamamlamasını takiben gerçekleştirilen ödül töreni bu yıl da oldukça renkli geçti.

Sezonda performanslarıyla öne çıkan ve dikkat çeken oyunculara farklı kategorilerde verilen ödüllerden birini, bu sezon başında Medipol Başakşehir’den sarı-kırmızılı başkent takımına transfer olan Cengiz Ünder, özellikle ikinci devre gösterdiği başarılı performansı ile aldı.

Etkinliğe davet edilen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, son anda katılamadığı için ödülü Roma kulübü resmi davetlisi olarak Barselona'dan gelen FIFA menajeri Bayram Tutumlu ve TC Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli verdi.

Cengiz Ünder, ilk yılında bu ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek sezon daha iyi işler yapmak istediğini söyledi.