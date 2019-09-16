En çok forma satan takımlar

4 büyükler kombinelerde olduğu gibi forma satışlarında da yarışıyor...

Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray, şu ana kadar tam 102 bin adet forma sattı.

TRABZONSPOR 2. SIRADA

Bu alanda zirvede bulunan sarı-kırmızılıları, Trabzonspor takip ediyor. Yaptığı forma tanıtımıyla Barcelonalı Pique'nin bile dikkatini çeken bordo-mavililerin sattığı forma adedi ise 87 bin.

Trabzonspor'un Keşan motifli forma tanıtımı - İZLE

BEŞİKTAŞ SON SIRADA

83 bin forma satan Fenerbahçe 3. sıırada yer aldı. Beşiktaş ise kombinelerde olduğu gibi forma satışlarında da rakiplerinin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlıların sattığı forma sayısı 71 bin.