En çok izlenen Türkiye-ABD maçı oldu

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda salona en çok seyirciyi Türkiye'nin ABD ile oynadığı maç çekti.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) yaptığı açıklamaya göre turnuva, dünyada 3 milyardan fazla izleyici kitlesine ve sosyal medyada 1,5 milyar izlenme oranına ulaşarak rekor kıran sonuçlar elde etti. İlk defa 32 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda, Türkiye'nin ABD ile yaptığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, salonda en fazla seyirciyle oynanan maç oldu.

18 BİN SEYİRCİ İZLEDİ

İki takım arasında 1. turda oynanan ve ABD'nin 93-92 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayı 18 bin seyirci salonda izledi. Dünya Kupası'nı toplam 794 bin 951 kişi yerinde izledi. Turnuvayı dünya çapında 81 ülkeden 2 bin 422 medya mensubu takip etti.

FIBA, 190 bölgede yayın yapmak için 70'in üzerinde yayın ortağıyla birlikte çalışarak, 2014'teki son Dünya Kupası'na kıyasla, ortalama izleyici kitlesini yüzde 80'den fazla artırdı. Sadece İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı, dünyada 160 milyon kişiye ulaştı. 10 milyonun üzerinde İspanyol basketbolsever takımlarının şampiyon olduğu final maçını izledi.

Sosyal medyada ise "#FIBAWC" ve "#WorldGotGame" etiketleri kullanılarak 22 milyar gösterim ve 535 milyon etkileşim elde edildi. Sosyal medya kanallarında kayda değer bir büyüme gerçekleştiren FIBA'nın, FIBA ve Dünya Kupası sosyal medya hesapları 24 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Dünya Kupası'nın mobil uygulaması iki milyondan fazla indirilirken, 12 dilde mevcut olan uygulama ve resmi internet sitesi, turnuva boyunca 146 milyon görüntülenme aldı.

Dünya Kupası'ndaki ilgiyle ilgili açıklamada bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Dünya Kupası yeni bir dönem ve yeni rekorların sahibi oldu. Oyuncular sahada yeni standartlar belirlerken, saha dışında TV ve sosyal medyada şu ana kadar ki en büyük erişim oranlarını elde ettik. Bu rekor kıran istatistikler sayılardan daha fazlasını göstermektedir, insanlara dünyaca sevilen basketbolun hikayesini anlatıyorlar." ifadelerini kullandı.