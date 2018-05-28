En çok kazanan hakem Ali Palabıyık oldu

Gerek Süper Lig gerekse alt liglerde bu sezon hemen hemen her takım tarafından eleştirilen hakemler, büyük hatalar yaptı. Yılın genelinde kötü olan ve birçok maçın sonucuna direkt etki eden hakemlerin kaç para kazandıkları da belli oldu.

TOPLAM 7.8 MİLYON TL ÖDENDİ

Açıklanan rakamlara göre, Türkiye Futbol Federasyonu en çok parayı (425 bin Türk lirası) Ali Palabıyık'a ödedi. Palabıyık'ı ise 418 bin 300 TL'lik kazancıyla Fırat Aydınus izledi.

Süper Lig kadrosunda toplam 22 hakem var. Süper Lig, TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve play-offlar maçlarında görev aldılar. TFF’nin bu 22 hakem için bu sezon kasasından çıkan toplam para 7 milyon 784 bin 355 TL oldu.





İşte hakemlerin 2017-2018 sezonundaki kazançları;

1-) Ali Palabıyık 425 bin TL

2-) Fırat Aydınus 418 bin 300 TL

3-) Mete Kalkavan 408 bin 300 TL

4-) Bülent Yıldırım 408 bin 300 TL

5-) Halis Özkahya 398 bin 300 TL

6-) Hüseyin Göçek 397 bin 600 TL

7-) Ümit Öztürk 395 bin 300 TL

8-) Halil Umut Meler 394 bin TL

9-) Cüneyt Çakır 375 bin TL

10-) Yaşar Kemal Uğurlu 374 bin 500 TL

11-) Serkan Çınar 354 bin 365 TL

12-) Mustafa Öğretmenoğlu 349 bin 400 TL

13-) Barış Şimşek 348 bin 900 TL

14-) Özgür Yankaya 343 bin 800 TL

15-) Alper Ulusoy 333 bin 200 TL

16-) Arda Kardeşler 326 bin 765

17-) Suat Arslanboğa 324 bin 900 TL

18-) Koray Gençerler 307 bin 665 TL

19-) Bahattin Şimşek 280 bin 665 TL

20-) Volkan Bayarslan 276 bin 800 TL

21-) Ali Şansalan 276 bin 230 TL

22-) Serkan Tokat 267 bin 065 TL

