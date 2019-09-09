En çok kombine satan takımlar

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte sezonluk kombine kart satışları çoğu kulüpte sona erdi.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

41 bin 498 adet kart satışı yapan Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Cimbom'u 33 bin 929 ile Fenerbahçe takip ediyor.

Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldız transfere imza atan Trabzonspor ise 31 bin 788 adet kombine kart sattı. 4 büyükler arasında en az satışı ise Beşiktaş yaptı.

İşte en çok kombine kart satan kulüpler:

Galatasaray: 41 bin 498

Fenerbahçe: 33 bin 929

Trabzonspor: 31 bin 788

Beşiktaş: 27 bin 212

Konyaspor: 23 bin 845

Kayserispor: 16 bin 599

Antalyaspor: 13 bin 943