En değerli Türk takımı: Galatasaray

2015 yılında 900 milyon euroya dayanan Süper Lig’deki futbolcu değerleri bugün 680 milyon euroya kadar geriledi. Bunda da kulüplerin transfer politikaları etkile oldu.

UEFA’nın mali kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) harcama limitleri nedeniyle kulüpler bütçelerini kısınca, ligdeki futbolcuların değeri de aşağıya indi.

Avrupa’da transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt verilerine göre 18 takım 680 milyon euro değerinde futbolcuya sahip.

En değerli kulüp 120 milyon euro ile Galatasaray olurken, ligde bu alanda sonuncu olan kulüp ise 7.6 milyon euroluk değeriyle Ankaragücü.

PREMİER LİG İLK SIRADA

Futbolcu değerleri bakımından bir zamanlar Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’dan sonra gelen Türkiye, artık bu alanda 10’unculuğa gerilemiş durumda. Avrupa’nın en değerli ligi İngiltere Premier Lig. 9.6 milyar euroluk değere sahip Premier Lig’i, 6 milyar euro ile İspanyol La Liga takip ediyor. 3’üncü sırada ise İtalyan Serie A bulunuyor. Ligin değeri 5.4 milyar euro.

Alman Bundesliga ise 4.8 milyar euro ile 4’üncü sırada yer alıyor. Avrupa’da gelir açısından da 5’inci sırada bulunan Fransa 1. Ligi toplam 3.6 milyar euro değerinde. Bir zamanlar Türkiye Süper Lig’in altında olan Portekiz, Rusya, Belçika ve Hollanda ligleri bugün sahip oldukları futbolcular bakımından Süper Lig’in üzerine çıkmış durumda. 680 milyon euro ile Türkiye Süper Ligi Avrupa’nın en değerli 10’uncu futbol ligi konumunda.

G.SARAY ZİRVEDE

Süper Lig’de en değerli takım 120 milyon euro ile Galatasaray’da. İkinci sırada 90 milyon euroluk futbolcu değeri ile Fenerbahçe bulunuyor. Trabzonspor 86 milyon euro ile Beşiktaş’ı geçerek 3’üncü sıraya yerleşti. Beşiktaş 72 milyon euroluk değeri ile 4’üncü sırada bulunuyor. 62 milyon euroluk değeri ile Başakşehir 5’inci olurken, ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sivasspor 29 milyon euroluk futbolcu değeri ile 6’ncı konumda.

İLK SIRADA ABDÜLKADİR ÖMÜR VAR

Ligin en değerli oyuncuları listesinin ilk sırasında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür yer alıyor. Genç yıldızın değeri 14 milyon euro. Galatasaraylı Steven Nzonzi 13.5 milyon euro ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yine başka bir Galatasaraylı Lemina var. Oyuncunun değeri 13 milyon euro. 4’üncü sıradaki yıldız ise Vedat Muriç. Fenerbahçeli oyuncunun değeri 12 milyon euro.

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU ÇAĞLAR

En değerli Türk oyuncular ise daha çok Avrupa takımlarında forma giyiyor. En değerli Türk yıldız Leicester City de forma giyen Çağlar Söyüncü. Oyuncunun bonservis değeri tam 40 milyon euro.

Roma’da oynayan Cengiz Ünder ise 35 milyon euro ile ikinci sırada yer alıyor. Juventus’ta forma giyen Merih Demiral ise 20 milyon euro ile üçüncü sırada bulunuyor.