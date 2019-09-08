En fazla formayı Sturridge aldı

Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu sezon ilk 3 aylık dönemde 86 bin forma satışına ulaştı.

Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club'lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı.

Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin adet satın aldı.

Geçen yıl TS Club mağazalarında ürün satışlarından 34 milyon 300 bin lira hasılat eden Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolculara da forma satışı yaparken, en fazla formayı bin adetle İngiliz oyuncu Daniel Sturridge aldı.