Emre Demir Avrupa basınında

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Ankara ekibine 2-1 mağlup olan Kayserispor'da takımının tek golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını eline geçirdi.

Genç futbolcunun bu başarısı, Avrupa basınının da ilgisini çekti.

beIN Sports France, oyuncunun attığı golü paylaşırken genç yıldızın kırdığı rekora gönderme yaptı.

Fransız basınından RMC Sport Emre Demir için "15 yıl ve 9 ay ile en genç golcü" başlığını atarken, oyuncuyla ilgili geniş bir haber kaleme aldı.

RMC Sport, Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetmesine rağmen maçtaki en önemli olayın Emre Demir'in attığı gol olduğunu vurguladı. Fransa Ligi'nde ise rekorun 15 yıl ve 10 ay ile Saint-Etienne'li Laurent Paganelli'ye ait olduğu bilgisi verildi.

FRANSIZLAR LAKAP TAKTI: CAVANİ

Haberde ayrıca birkaç yıl önce PSG'nin altyapısında antrenmanlara çıkan Emre Demir'in uzun saçları ve stilinden dolayı "Cavani" lakabıyla anıldığı kaydedildi. Site genç yıldıza başarı dileklerinde bulundu.

Emre Demir'i manşetlerine taşıyan yalnızca Fransız basını değildi. Barcelona'yla deneme antrenmanına çıkan Kayserispor'un genç yıldızı İspanyol basınını da salladı.

Lavanguardia adlı site Süper Lig'in en genç golcüsünün tekniğine dikkat çekti ve "2004 doğumlu Emre Demir Türk Ligi'nin gol atan en genç futbolcusu oldu" yazdı.

La Sexta adlı site ise, Emre Demir'in kırdığı rekoru ilginç bir dille anlattı ve "Bazı çocuklar vardır zorlu bir okul sürecinden sonra hafta sonu dinlenir, bazıları ise birinci ligde gol atarak rekor kırar" ifadelerini kullandı.