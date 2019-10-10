1 Şenol Güneş'in Barış Pınarı Harekatı yorumu Savaşa karşı olduğunu dile getiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz savaşmak istemiyoruz. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Biz kendimizi koruyoruz" dedi.

2 En iyi genç yetenekler listesine 2 Türk futbolcu girdi İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı "Dünya futbolundaki en iyi genç yetenekler" listesinde, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile Medipol Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya da yer aldı.

3 Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Guimaraes'den transfer edilen Tyler Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi.

4 Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Juventus'un eski futbolcusu Marchisio'ya, milli oyuncumuz Merih Demiral'dan cevap geldi. Demiral, operasyonun nedenini İngilizce bir metinle anlattı.

5 Fenerbahçe'de 3 futbolcu Denizli deplasmanında yok Fenerbahçe'de henüz tam olarak hazır olmayan Rodrigues ve Moses'ın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Dirar, Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

6 Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan isimler Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal topladıkları imzaları Divan Kurulu'na teslim etti. 4 aday başkanlık için yarışacak.

7 Fatih Terim gençlerle yakından ilgileniyor Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ilk 11'de değişikliğe gidecek olan Fatih Terim; Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Taylan Antalyalı'ya şans vermeyi planlıyor.

8 Fenerbahçe, Altınordu'dan 2 oyuncu daha alacak Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’yi listesine aldı.

9 Millilerimiz, Arnavutluk karşısında sahne alıyor A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılacak. Ay-yıldızlılarda hedef, zorlu Fransa maçı öncesi 3 puan almak.