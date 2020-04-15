En kötü bireysel performanslar listesi

Liverpool'un ardından Beşiktaş'ta da beklentileri karşılayamayan Loris Karius, İngiltere'de manşet olmaya devam ediyor.
Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını derledi.
Gazete, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde skandal hatalar yapan Alman kaleciyi, listenin ilk sırasına koydu.
İNGİLİZ BASINI: ZAVALLI LORİS
Karius için, “Zavallı Loris bu performansla bir numara olmak zorundaydı. Futbol tarihinde asla böyle büyük bir oyunda böyle büyük hatalar yapan başka oyuncu olmadı.” ifadeleri kullanıldı.
Listedeki sıralama şu şekilde:
1. Loris Karius vs Real Madrid, 2018
2. Martin Palermo vs Kolombiya, 1999
3. Jonathan Woodgate vs Athletic Bilbao, 2005
4. David Luiz vs Almanya, 2014
5. Jonathan Walters vs Chelsea, 2013
6. Emmanuel Eboue vs Wigan, 2008
7. Stan van den Buys vs Anderlecht, 1995
8. Oliver Baumann vs Hamburg, 2013
9. Massimo Taibi vs Chelsea, 1999
10. Tiemoue Bakayoko vs Watford, 2018
11. Alberto Moreno vs Sevilla, 2016
12. Jamie Carragher vs M.United, 1999
13. Olivier Giroud vs AS Monaco, 2015
14. Steven Gerrard vs M.United, 2015
15. Ali Dia vs Leeds, 1996