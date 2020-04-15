1 En kötü bireysel performanslar listesi İngiliz basını, en kötü bireysel performansları derledi. Listenin ilk sırasında Loris Karius yer aldı.

2 F.Bahçe, Nazım Sangare'yi transfer ediyor F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Nazım Sangare'nin transferi konusunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

3 Erol Bulut'un F.Bahçe yorumu: Hazırım Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli ekiple ilgili konuştu. Bulut, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor, sonrası nasıl olacak ben de göremiyorum" dedi.

4 Galatasaray, Mert Hakan'la her konuda anlaştı Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan oldu.

5 Rüştü doğum gününü maskeyle kutladı Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve evde karantinaya alınan eski milli kaleci Rüştü Reçber'e, eşi Işıl Reçber tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

6 F.Bahçe ve G.Saray, Kalinic'i istiyor Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Nikola Kalinic ile ilgilendiği öğrenildi.

7 Prens Selman, Newcastle United'ı satın alıyor İngiliz basını, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın almak için, kulübün şu anki sahibi Mike Ashley ile yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığını yazdı.

8 Yılmaz Vural: Fenerbahçe bizi düşünürse, oturur konuşuruz Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Vural, "Neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor" dedi.

9 Yetenekli futbolcu, yeraltı dünyasına geçiş yaptı İsveç'in en yetenekli gençlerinden gösterilen milli futbolcu Ilija Jurkovic'in ismi, bu kez ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi.