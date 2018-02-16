En yaşlı 1 numara olmaya adım adım

Roger Federer, 36 yaşında dünya sıralamasında 1 numaraya yürüyor. İsviçreli efsane tenisçini, bu hafta Rotterdam'da yapılan ATP Turnuvası'nda yarı final oynaması halinde Pazartesi açıklanacak sıralamada 1 numaraya yükseleceği biliniyordu.

Federer de turnuvada engelleri birer birer aşarak 1 numarayı gözüne kestirdiğini gösteriyor. 1/32 turunda Belçikalı Ruben Bemelmans'ı 6-1, 6-2 ile geçen Federer, 1/16 turunda Alman Philipp Kohlschreiber karşısında zorlandı. İlk seti 10-8 tie break ile alan Federer, ikinci sette de 7-5 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Federer, bu turda Hollandalı Robin Haase ile karşılaşacak.

Dünya sıralamasında 42 numarada bulunan rakibiyle bugüne kadar oynadığı iki maçı da kazanmış olan Federer, yarı finale çıkarsa 19 Şubat Pazartesi açıklanacak sıralamada 36 yaşını 6 ay ve 11 gün geçmişken 1 numara olacak. Bugüne kadarki en yaşlı 1 numara, 2003'te 33 yaşındayken zirveye çıkan Andre Agassi olmuştu. Roger Federer en son 29 Ekim 2012 haftasında dünya sıralamasında 1 numaradaydı