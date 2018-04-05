Endoğan Adili yönetimi çıldırttı

4 yıl önce 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a alınan Endoğan Adili, sarı-kırmızılı forma altında deyim yerindeyse topa vurmadan parasını aldı.

Hürriyet'in haberine göre; Yıllardır kadro dışı olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili ile yönetim geçtiğimiz hafta masaya oturdu. Yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla sözleşmesini feshetmek için Endoğan ile görüşen sarı-kırmızılılar aldıkları yanıtla şaşkına döndü.

BORÇSUZLUK KAĞIDINI İMZALAMADI

UEFA’ya iletmek üzere tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdına imza alan yöneticilerle görüşmesinde Endoğan Adili sürpriz bir çıkış yapıp alacakları ödenmeden imza atmayacağını bildirdi.

SÖZLEŞMEMİ FESHETMEM

Galatasaray’dan ayda tam 112 bin 500 TL alan ve yılda 1 milyon 125 bin TL garanti parası olan Endoğan Adili, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı idareci, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili’ye, “Sana bu yılki tüm paranı ve alacağını hemen şimdi ödeyelim, sözleşmeni feshedelim” teklifini yapıp Galatasaray’ın 400 bin euro ödediği bonservisini de bedelsiz vermeyi önerdi.

Ancak Albayrak, Endoğan Adili’den hiç beklemediği bir yanıt aldı: "Kontratımı fesh etmem!”

İşte bu yanıt Florya’da hem teknik heyet, hem de Abdurrahim Albayrak’ı kızdırdı.

Galatasaray’da yıllardır resmi maçlarda topa vurmadan aylık 112 bin 500 TL maaş alan Endoğan Adili, halen U21 takımı antrenman yapıyor, kontratı da 2019 Mayıs’ta bitiyor.