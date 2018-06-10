Endoğan ile Tarık'ın 1'er yıllık sözleşmeleri kaldı

Galatasaray’ın 4 yıl önce Basel’den 400 bin euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Endoğan Adili yine gündem oldu.

Sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 1 dakika bile oynamadan yıllık 250 bin euro alan 23 yaşındaki futbolcu bir kez daha takımdan ayrılmayı kabul etmedi.

1 SENE DAHA BURADAYIM

Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı, “Bonservisini verelim, sözleşmeni fesh edelim” teklifini kabul etmeyen Endoğan Adili’nin “Uzun süredir futbol oynamıyorum. Bana yıllık 2 bin euro vermezler. 1 sene daha burada kalırım” dediği bildirildi.

Bu gelişme üzerine Endoğan Adili’nin kalmasına karar verildi. 23 yaşındaki futbolcu U21 Takımı ile antrenmana çıkarak bu yıl 1.3 milyon lira alacak.

TARIK ÇAMDAL DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Endoğan gibi 2014 yılında transfer edilen Tarık Çamdal da takımdan ayrılmayı düşünmüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun takım bulamaması durumunda Terim tarafından kadro dışı bırakılması bekleniyor.