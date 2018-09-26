Endonezya'da lig askıya alındı

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

Fikret Orman ve yönetimi, "Beşiktaş'ı ezdik" diyen diyen Ali Koç'a cevap verdi. Yönetim, "Biz başka maç mı izledik? Rakamlar ortada. Bu nasıl ezmek Ali Başkan?" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe'de taraftarın uzun yıllardır sorun olarak gördüğü bir problem çözüldü. Yönetim Ülker Stadı'na mescit yaptırdı.

UEFA, EURO 2024'ü kazanan ülkeyi yarın açıklayacak. Rakibimiz olan Almanya'da ise taraftarlar turnuvanın düzenlenmemesi için protestolara devam ediyor.

Galatasaray'da 12 yabancı dışındaki tüm futbolcular bu sezon henüz maaşlarını alamadı. Ayrıca yerli oyuncuların geçen sezondan da alacakları bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Rizespor ve Erzurumspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

Galatasaray yönetimi, ocak ayında Maicon'u satıp Cahill'i transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca Cimbom, Modeste'yi de kadrosuna katarak golcü sorununu çözmeyi hedefliyor.

Bugünkü antrenmanda Mourinho ile tokalaşmak isteyen Pogba, Portekizli hocanın elini uzatmaması üzerine bir hayli bozuldu.

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor karşısına yeni bir ilk 11 çıkaracak. Terim aynı kadroyla Porto maçına da çıkmayı düşünüyor.

1 Fenerbahçe Stadı'na mescit yapıldı Fenerbahçe'de taraftarın uzun yıllardır sorun olarak gördüğü bir problem çözüldü. Yönetim Ülker Stadı'na mescit yaptırdı.

2 Beşiktaş'tan 'ezdik' diyen Ali Koç'a cevap Fikret Orman ve yönetimi, "Beşiktaş'ı ezdik" diyen diyen Ali Koç'a cevap verdi. Yönetim, "Biz başka maç mı izledik? Rakamlar ortada. Bu nasıl ezmek Ali Başkan?" şeklinde cevap verdi.

3 Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin beni satıyorsun F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, Soldado'yu transfer için odasına çağırdı ve Suudilerle görüştürmek istediği, ancak Soldado'nun sinirlenerek odayı terk ettiği ifade edildi.

4 Almanya'da EURO 2024 protestoları büyüyor UEFA, EURO 2024'ü kazanan ülkeyi yarın açıklayacak. Rakibimiz olan Almanya'da ise taraftarlar turnuvanın düzenlenmemesi için protestolara devam ediyor.

5 Ersun Yanal İstanbul'da Fenerbahçe taraftarının takımın başında istediği Ersun Yanal İstanbul'a geldi.

6 Galatasaray'da maaşı ödenmeyen futbolcular Galatasaray'da 12 yabancı dışındaki tüm futbolcular bu sezon henüz maaşlarını alamadı. Ayrıca yerli oyuncuların geçen sezondan da alacakları bulunuyor.

7 Süper Lig'de 3 hocanın görevine son verildi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Akhisarspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri Rizespor ve Erzurumspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

8 Genç Dünya Şampiyonu Kerem'in idolü Hamza Yerlikaya Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

9 Caner Erkin'le Şenol Güneş tartıştı Derbinin bitimiyle beraber hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki yüzünden ikinci sarı karttan oyundan atılan Caner Erkin'i büyük bir ceza bekliyor.