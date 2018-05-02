Enes Başar bronz madalya kazandı

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen organizasyonun 3. gününde Enes, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük-beşincilik müsabakasında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus ile karşılaştı.
5-4 KAZANMASINI BİLDİ
Avrupa Şampiyonası’nda büyüklerde ilk kez mücadele eden milli güreşçi, 5-1 önde götürdüğü maçta rakibine 3 puan verse de minderden 5-4 galip ayrılmasını bildi.
Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı. İlk müsabakasında Gürcü Shmagi Bolkvadze’ye yenilen milli güreşçi, repesajda Litvanyalı Edgaras Venckaitis’i 5-3 mağlup etmişti.
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