Enes Malik Topcu, Kyokushin Kata'da altın madalya kazandı

2. Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokushin Kata ve Kumite Şampiyonası Amasya'da sona erdi.

480 SPORCU KATILDI

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun organize ettiği, Amasya Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, İran, Suriye, Bangladeş, Pakistan, Rusya, Tunus ve Dağıstan'dan 480 sporcu katıldı. Şampiyona sonrasında 144 sporcuya kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

ENES MALİK ALTIN MADALYA KAZANDI

Açık Kyokushin Kata branşında mindere çıkan ve gelecek vadeden sporcular arasında gösterilen Enes Malik Topcu, 55 kiloda bayrağımızı göndere çektirdi.

Altın madalya kazanan genç Enes, tören sonrası yaptığı açıklamada bu branşta ülkemizi ileride daha iyi yerlere taşımak istediğini söyledi.

Öte yandan Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir zevki çok yüksek olan müsabakalar oynandığını söyledi.