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Enes Ünal'ın mutlu günü

Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan nişanlısı Lisa Smellers ile dünya evine girdi.

| Haber Merkezi
Enes Ünal'ın mutlu günü
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Futbol hayatını İspanya'nın Real Valladolid takımında sürdüren Enes Ünal, Lisa Smellers ile evlendi.

ENES ÜNAL DÜNYA EVİNE GİRDİ

Milli oyuncunun Belçikalı eşi de aynı zamanda futbolcu. Enes Ünal ile Lisa Smellers'in düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

22 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Genk takımında oynarken Lisa Smellers ile tanışmıştı.

İkili yıllar süren düzenli ilişkilerini evliliğe taşıyarak dünya evine girdi.

Genç yaşta Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes, Genk, Nac Breda, Twente, Villarreal ve Valladolid formaları giydi.

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