Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi

Villarreal ve Atletico Madrid'in El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadeleye milli yıldızımız Enes Ünal damga vurdu.
ENES ÜNAL PES ETMEDİ
Konuk ekip Atletico Madrid, 20'nci dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti.
Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.
Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.