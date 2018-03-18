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Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi

Atletico Madrid karşısında 1-0 geriye düşen Villarreal, Enes Ünal'ın 2 golüyle zafere uzandı.

Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi
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Villarreal ve Atletico Madrid'in El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadeleye milli yıldızımız Enes Ünal damga vurdu. 

ENES ÜNAL PES ETMEDİ

Konuk ekip Atletico Madrid, 20'nci dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.
Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.

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