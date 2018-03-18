Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi Atletico Madrid karşısında 1-0 geriye düşen Villarreal, Enes Ünal'ın 2 golüyle zafere uzandı.

2 Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Negrero'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

3 Şenol Güneş: Başarısızlıkta sorumlu benim Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Mazeret aramaya gerek yok" dedi.

4 Başakşehir'den Çanakkale ve Afrinli koreografi Başakşehir taraftarları, Beşiktaş maçı öncesi yaptıkları koreografiyle hem 18 Mart Çanakkale Deniz zaferimizi hem de Afrin'i unutmadı.

5 Trabzonspor, evinde Malatya'yı yendi Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta, Burak Yılmaz 1 gol 1 asistle oynadı.

6 Başakşehir, Beşiktaş'ı yendi Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı haftanın kazananı oldu.

7 9 gollü maçta kazanan Erzurumspor oldu Spor Toto 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Giresunspor'u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol düellosu şeklinde geçen maçı 5-4 kazanmayı başardı.

8 Valbuena: Fenerbahçe'de kalacağım Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, "Yeteri kadar süre alamıyorum ama yine de takımda kalacağım." dedi.

9 F.Bahçe beraberliğine sevinen G.Saraylı futbolcular Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu sevinç hakimdi. Gomis, takım otobüsünde yapılan tezahüratları sosyal medya hesabından paylaştı.