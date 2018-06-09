Enes Ünal ameliyat oldu

La Liga'da Villarreal için ter döken 21 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon takımı adına 38 maçta forma giydi. Avrupa Ligi, Kral Kupası ve La Liga'da sahaya çıkan Enes, 6 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

"HER ZAMANKİNDEN İSTEKLİ"

Kasık ağrısından dolayı ameliyat olduğunu Instagram hesabından duyuran genç yıldız; "3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli!" mesajını paylaştı.